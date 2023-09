Paperissima Sprint | come inviare video al programma

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 8 settembre 2023) Vi siete mai chiestiunalla redazione diper apparire in onda nella fascia preserale di Canale 5? Se avete unamatoriale divertente inviarlo alè molto semplice, basta accedere al sito ufficiale dele caricarlo. La trasmissione è stata ideata da Antonio Ricci e lanciata per la prima volta su Italia 1 nel 1990spinoff di. Negli anni ilha visto lunghe pause per poi tornare alla carica, fino al 2011 da quando è andata in onda su Canale 5 ogni estate. In totale sono state trasmesse 2205 puntate in 35 edizioni diverse. Negli anni alla conduzione si sono alternate showgirl e attrici divenute molto famose da Serena ...