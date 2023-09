Paola Turani a Venezia si avvicina alla folla | ma nessuno chiede selfie

è un incanto a Venezia 80 ma in pochi la riconoscono e il video con figuraccia è ...Imbarazzo al Festival di Venezia 2023 per. L'influencer, fasciata in un elegante abito bianco, si è avvicinata alla folla dopo aver calcato il red carpet ma nessuno l'ha riconosciuta per un selfie ricordo o una stretta di mano. ...Stiamo parlando di Giulia Salemi,, Giulia De Lellis, ma anche dell'ex fidanzato della sorella di Chiara Ferragni, Valentina. Dallo stylist al fotografo Gli influencer si preparano da ...

Venezia 2023, il Festival degli influencer sconosciuti: arriva Zequila (ma nessuno lo saluta) e a Paola Turani ilmessaggero.it

Giunta sul red carpet di Venezia 80, Paola Turani si avvicina alla folla, ma nessuno dei presenti chiede un selfie ...Ammettiamolo, si fa fatica a trovare un divo universalmente conosciuto quest'anno a Venezia 2023. E per universalmente si intende non uno da milioni di follower su Instagram. ma ...