Paola Egonu | che ha detto davvero il generale Vannacci

(Di venerdì 8 settembre 2023) Siamo giunti al quarto articolo della serie sul libro del! Il tema di oggi è quello del quarto capitolo dell’opera: “La società multiculturale e multietnica”. Il multiculturalismo: una condizione a cui non dovremmo ambire L’autore afferma sin da subito che l’esistenza e la formazione di società multiculturali e multietniche è riconducibile a necessità e non a fenomeni spontanei. I migranti migrerebbero costretti da pessime condizioni di vita e non perché hanno poco da fare durante il giorno. La prova dei fatti stabilisce però che le società monoculturali e monoetniche sono meno problematiche per via dell’unione comunitaria che le caratterizza e per la loro maggiore stabilità, dovuta a un numero controllato di individui. Quindi, catalizzare la creazione di collettività multiculturali e multietniche sarebbe masochistico. Il ...