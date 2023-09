Panos Kyparissis | la memoria come salvezza traduzione di Chiara Catapano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nel verso-icona dile immagini riaffiorano da una doppia: quella personale e quella storica, inscindibili ma pur sempre distinguibili nel percorso di ricostituzione del presente. Le immagini si accostano e ci pare di percepirle nel loro cercare una posizione nella logica del tempo, nel tentare di evadere da una sua smagliatura, e rivivere nel e del presente. Tutta la poesia disi muove scolpendo nella luce, con sprazzi d’illuminazione, la densità del ricordo; lo scuote e ne increspa la superficie, portandone l’eco vitale. Da lì poi il difficile compito di adoperare lamedium per una redenzione laica, per liberare ciò che è imbrigliato e non trova più posto, se non – fino a un attimo prima – nell’ingombro di residui di dolore. La poesia ...