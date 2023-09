Pannelli solari - Se il tetto è off-limits | l' alternativa sono i gazebi e le pergole

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alzi la mano chi non ama passare il tempo rilassandosi in giardino. Magari leggendo un libro o ascoltando la musica, oppure semplicemente godendosi la vita all'aria aperta. Meglio farlo, però, comodamente seduti all'ombra per proteggersi dalle alte temperature che ormai caratterizzano le nostre estati. E ancor più se possiamo sfruttare a nostro vantaggio l'energia del sole. La soluzione ha la forma diie ericoperti da: per esempio quelli di PowerGazebo, un modello appena lanciato negli Stati Uniti dall'Arka Energy. Le caratteristiche. Questa struttura, fatta di alluminio verniciato a polvere, è in grado di fornire fino a 4,3 kW totali grazie a dei moduli fotovoltaici neri vetro su vetro - ovvero senza cornice -, che offrono 77 watt di potenza con una densità del ...