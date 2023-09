Pallavolo | Europei | quote rasoterra per gli azzurri agli ottavi | per titolo è sfida alla Polonia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Prosegue il cammino dell'Italia neglidi volley. Dopo aver vinto tutte le partite del girone, la squadra di De Giorgi è pronta a esordire nella fase ad eliminazione diretta.di finale, per gli, sabato saràcon la Macedonia del Nord, quarta classificata nel gruppo C. Secondo gli esperti di 888sport sarà una partita più che agevole per la nostra nazionale, un cui successo non è neppure quotato. L'impresa della Macedonia, invece, pagherebbe 41 volte la posta in gioco. Italia dominante anche nel resto dei mercati: nel set betting si punta sul 3-0 azzurro a 1,09 e per il Totale dei set è fortemente in vantaggio l'Under 3.5, in quota a 1,15. L'Italia prosegue inoltre la corsa aleuropeo numero sette della sua storia, il ...