Pallanuoto | Champions League | Brescia vittorioso all’esordio | Ortigia battuta

(Di venerdì 8 settembre 2023) Esordio con esito opposto perednel turno di qualificazione alla fase a gironi della2023-2024 dimaschile: i lombardi liquidano i tedeschi del Duisburg per 11-4, mentre i siciliani vengono sconfitti per 8-12 dagli ellenici del Vouliagmeni. Soltanto la prima classificata di ciascuno dei 4 raggruppamenti del turno di qualificazione avrà accesso alla competizione principale: il, è inserito nel Gruppo B, in corso a Kragujevac, in Serbia, mentre l’gioca nel Gruppo C, partito oggi ad Oradea, in Romania. Da un lato la vittoria deini arriva secondo pronostico contro i teutonici, in un incontro buono per rompere il ghiaccio nel torneo, mentre dall’altro la sconfitta ...

