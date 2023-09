Pagano una bibita con soldi falsi Arrestati due giovani

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma, unitamente ai colleghi del N.I.L. e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, hanno intensificato i servizi di controllo e prevenzione nell’area del centro storico che hanno portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia di altre 4. Identificate complessivamente 309 persone e eseguite verifiche su 150 veicoli. In manette sono finiti dueitaliani sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma Quirinale ad acquistare alcune bibite con una banconota da 50 euro risultata falsa. Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di altre 5 banconote contraffatte, da 50 euro. Denunciati, invece, due cittadini italiani per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti dal Questore di Roma e una cittadina italiana e un cittadino tunisino per l’inosservanza al Dacur ...

