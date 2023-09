Ottanta anni dall’inizio della Resistenza | Bari fu la prima Esce “1943 La Puglia in guerra” Fra le iniziative per l' 8 settembre

(Di venerdì 8 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Anpi: Iniziano oggi le celebrazioni per l’ottantesimoversario dell’armistizio e dell’inizioal nazifascismo.è stata lagrande città italiana a liberarsi dall’occupazione tedesca nella battaglia del 9, per la quale è stata insignitamedaglia d’oro, insieme alla città di Bitetto, dove lo stesso giorno persero la vita 18 militari, trucidati dai tedeschi. Denso il programma di, promosse dal Comune dicon l’Anpi e il coordinamento antifascista. Alle 9.30 il sindaco di, Antonio Decaro, e la sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio, renderanno omaggio alle lapidi affisse sul ...

Già: il figlio di Ernst Nolte, quello dell'Historikerstreit, l'operazione storica cominciata neglisu "Frankfurter Allgemeine". Non c'è coerenza, in questo La giustizia che mette in ...... il primo passo sarà proprio il "ripristino del centro sportivo varato alla fine degliche daè diventata una discarica", ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del ...La scossa è stata nettamente avvertita anche a Napoli e risulta essere la più forte dalla crisi sismica degli80' . Terremoto Napoli: epicentro e magnitudo Con epicentro nella zona dei Campi ...

Ottanta anni dall'inizio della Resistenza: Bari fu la prima. Esce "1943 ... Noi Notizie

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Le scorribande sgangherate in Vespa di un giovane Jerry Calà, gli amorazzi consumati in spiaggia e quel dolce ritrovarsi, dopo anni, proprio in Capannina. "Sapore di mare", frizzante pellicola da ombr ...