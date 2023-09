(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo la resistenza di ferro alle tentazioni provenienti dall’Arabia Saudita,di poter rinnovare con gli azzurri Un vero e proprio tira e molla quello tra gli arabi ed il presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la cessione di Victor. Si è appena conclusa l’estate di mercato in cui gli arabi sono entrati in quasi tutte le operazioni, ad un certo punto si pensava puntassero ad agire come asso pigliatutto, ossia strappare tutti i talenti del calcio europeo e portarli in Medio Oriente. Una situazione del genere è accaduta anche al bomber del. Tentato con un faraonico contratto da quasi 50 milioni a stagione,stava per cedere, ma in Arabia non avevano ancora fatto i conti con il prezzo del suo cartellino. Già perché con un valore superiore ai duecento ...

E siil debutto di Neymar. Pero' tra i big c'e' anche chi ha resistito alla tentazione:del Napoli e Lukaku neo romanista. Ha invece accettato l'invito il pallone d'oro benzema dopo ...In chiusura parole al miele per, il punto sull'inserimento di Natan e un "sassolino" in chiave Champions chedi togliersi dai tempi della Roma. "Natan deve esser lasciato tranquillo. ...In chiusura parole al miele per, il punto sull'inserimento di Natan e un "sassolino" in chiave Champions chedi togliersi dai tempi della Roma. "Natan deve esser lasciato tranquillo. ...

Osimhen attende segnali dal Napoli per il rinnovo: svelata la posizione del club Spazio Napoli

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è legato alla società campana da un contratto in scadenza nel 2025. Le ultime del quotidiano Il Mattino.La coppia più bella del mondo. Kvara e Osi, che per una stagione hanno guardato tutti dall'alto in basso. Dopo aver messo a ferro e fuoco la serie A, puntano ancora più in ...