Oriana Ruzzini entra in Europa Verde | “Una sfida che voglio vincere per la mia Bergamo”

(Di venerdì 8 settembre 2023), consigliera comunale diin quota a APF, sposa la causa di, iscrivendosi al partito: “Da quasi un anno frequento la comunità bergamasca di Alleanza Verdi Sinistra. Abbiamo condiviso una campagna elettorale per le regionali, molte raccolte di firme che potrebbero dare spunto a nuove leggi, ma soprattutto battaglie importanti sul territorio che difficilmente avrei potuto fare dentro il Partito Democratico o da sola. È facile parlare di ambiente, lavoro, sviluppo, salute, procedendo per slogan o parlando di massimi sistemi, più difficile è farlo declinando i temi sul territorio, perché si toccano poteri politici ed economici, interessi privati, o anche solo perché ci si scontra con una cultura ancorata a vecchi schemi in cui si deve scegliere, ...

Allo Spazio Dibattiti, alle 19.30, presentazione del libro "Tra due primavere" con l'autrice e incontro sulla sanità con i medici Vittorio Agnoletto, Donatella Albini e Antonino Cimino.

L'amarezza degli enti coinvolti nel progetto Cli.C, iniziativa per la quale Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno messo a disposizione 2,8 milioni di euro per 7 ambiti di intervento, tra i qual ...Abbattere un albero fa (quasi) sempre rumore. Ma questa volta le polemiche scoppiate per il taglio di 15 «celtis australis», sui 24 esemplari del piazzale della Malpensata, non ruotano solo attorno al ...