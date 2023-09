Ordine degli avvocati di Taranto | a tre giorni dal voto rinviate le elezioni Non c' è pace

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Continua il caos in seno all’di. Il presidente Cigliola ha rinvio dellein programma dall’11 al 13 settembre. Presidente che è in carica solo per gestire leanticipaye, disposte dopo che a luglio era stato accolto un ricorso avverso la composizione del consiglio dell’, così sciolto. L'articolodi: a tredalle Non c'è proviene da Noi Notizie..