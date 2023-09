Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023 | tappa di oggi | Vingegaard vince sul Tourmalet | tripletta con Kuss e Roglic

(Di venerdì 8 settembre 2023) Jonasha vinto la tredicesimadella. Il fuoriclasse danese è scattato sul mitico Col duquando mancavano otto chilometri al traguardo e ha demolito l’intera concorrenza. Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha attaccato in maniera perentoria e nessuno è riuscito a tenere il suo ritmo, a cominciare dai suoi compagni di squadra Seppe Primoz. Jonasha trionfato con 30” di vantaggio nei confronti dello statunitense Sepp(che conserva la maglia roja) e 33” sullo sloveno Primoz, per una straripantedella Jumbo Visma. Lo spagnolo Juan Ayuso ha chiuso al quarto posto a 38”, appena davanti al belga ...

... a Cagliari non mancheranno gli atleti di prim', a partire ... Centro Commerciale I Mulini, Playcar, Wall Street Scuola'...35 " Partenza Camminata Ore 22:10 "primi concorrenti Ore 22:45 " ...... era stata fondata nel 2017, per poi interrompere'improvviso ...il latitante viene individuato a trattenerlo nell'attesa dell'...a trattenerlo nell'attesa dell'delle forze dell'che ...Borremans arriverà a scoprire 1,671 conti per il gioco'azzardo collegati al caso in tutta Europa. ... come lo descrisse Mick Lescure , giocatore francese che truccò "20 o 30 partite perdel ...