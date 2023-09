One Piece | le sceneggiature della seconda stagione sono già pronte

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tomorrow Studios, la casa di produzione che ha adattato il popolare manga di Eiichiro Oda in una serie di enorme successo per Netflix, afferma si essere in grado di realizzare una nuova annata in 12-18 mesi

L'attesa e i timori dei fan sono stati largamente ricompensati con il debutto in streaming del remake in live - action di, che nonostante alcune critiche avanzate nel processo di adattamento si è rivelato comunque un prodotto di notevole fattura ed è stato accolto positivamente da critica e pubblico, tanto da ...Sulla scia dell' enorme successo ottenuto dal remake live - action disulla piattaforma di streaming on demand Netflix , i fan sono in attesa di aggiornamenti relativi alla conferma di una seconda stagione, ma a che punto siamo Ebbene, in queste ore i ...Dopo la conferma della Stagione 2 dida parte di Netflix, è lecito domandarsi quanti archi narrativi potrebbe coprire la nuova stagione, considerando quanto sia immenso il manga e di conseguenza l'anime da cui è tratta la serie ...

Pronta la sceneggiatura della seconda stagione del live action di One Piece. Se tutto procederà secondo i piani, uscirà prima del previsto ...One Piece è sulla bocca di tutti, ma a conti fatti c'era davvero bisogno di fare questo live action Proviamo a parlane!