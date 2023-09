One Piece | la sceneggiatura degli episodi della seconda stagione è pronta Ecco quando dovremmo vederli

(Di venerdì 8 settembre 2023) I produttori di Onesono già pronti con gli script, manca solo l'ufficializzazione di Netflix e il termine dello sciopero. Dopo un debutto notevole su Netflix, i produttoriserie "One" hanno detto a Variety ieri sera che laper una possibileè già, e che la prossimapotrebbe essere "trasmessa" entro un anno, una volta che la produzione sarà avviata al termine dello sciopero in corso. "Abbiamo pronti gli script" ha affermato Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios, che produce il live-action di "One" in collaborazione con il creatore del manga Eiichiro Oda e l'editore Shueisha a Variety. ...

Buggy il Clown è tra i personaggi più popolari del live - action di One Piece sbarcato su Netflix lo scorso 31 agosto: il pirata - clown è interpretato da Jeff Ward, e il merito dell'attore sembra essere riconosciuto anche dal fandom del manga di Eiichiro Oda. One Piece è la recente serie tv Netflix che trae ispirazione dall'omonimo manga e anime. Il creatore ha spiegato come mai all'inizio non avrebbe voluto il ...

I produttori della serie live-action di One Piece affermano che la sceneggiatura della seconda stagione è già pronta. Manca solo il rinnovo ufficiale da parte di Netflix. Nonostante lo scetticismo ...Con la conferma della seconda stagione da parte di Netflix, vediamo quali e quanti archi narrativi verranno esplorati.