Omicidio Saman | difensore padre | “Shabbar non sa da chi è stata uccisa la figlia”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nell’aula della corte di Assise del tribunale di Reggio Emilia l’udienza del processo per l’della 18enne (dall’inviata Silvia Mancinelli) –Abbas “non sa da chi èlae vuole saperlo”. Così l’avvocato Simone Servillo,deldi, la 18ennenel 2021 a Novellara. Nell’aula della corte di Assise del tribunale di Reggio Emilia si tiene l’udienza del processo per l’della giovane. “Sebbene”, estradato dal Pakistan e oggi davanti alla Corte, “sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso, è un uomo al quale hanno ammazzato lae vuole giustizia”, ha detto ancora Servillo ...

Nel cuore di Reggio Emilia, l'aula della corte di Assise del tribunale si prepara a ospitare un momento cruciale: l'inizio del processo per l'diAbbas. Un caso ...AGI - E' il giorno della prima volta di Shabbar Abbas, estradato nei giorni scorsi dal Pakistan, al processo davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia per l'di. L'uomo è entrato in aula ma alla domanda della presidente della Corte d'Assise, ha detto di non voler essere ripreso dai media. 'Lo avete dipinto come un mostro - ha detto ai ...La famiglia gli ha risposto che mai avrebbe sposato- spiega - perché promesso a un'altra donna". E aggiunge: "Lui, detenuto per l'della figlia, è molto concentrato, emotivamente molto ...

Omicidio Saman, il padre Shabbar nega ogni accusa: "Non sono una bestia" ilGiornale.it

Shabbar Abbas oggi per la prima volta in Tribunale dove è imputato per la morte della figlia Saman, l’avvocato: “La famiglia di Saqib ...Shabbar Abbas è entrato nell'aula del tribunale di Reggio Emilia per la ripresa del processo che lo vede imputato per l’omicidio della figlia 18enne ...