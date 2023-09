Omicidio Saman Abbas | l’avvocato del padre | “Non sa chi l’ha uccisa”

Leggi su notizie

(Di venerdì 8 settembre 2023), parladelShabbar dopo che si è presentato in aula della Corte d’Assise di Reggio Emilia ParlaSimone Servillo, difensore di Shabbar, ovvero una delle persone indagate per l’uccisione della figlia, avvenuta poco più di due anni fa Novellara (provincia di Reggio Emilia). Ricordiamo che la 18enne venneperché voleva vivere all’occidentale e perché non voleva sposarsi con un suo parente (cugino) in Pakistan, Paese d’origine. Nelle ultime ore, però, le dichiarazioni del legale dell’uomo hanno spiazzato completamente i presenti. Ildiin aula (Ansa Foto) Notizie.com“Il mio assistito non sa da chi è stata ...