Omicidio Alice Neri | le indagini al microscopio e il cellulare sparito che inguaia lo straniero

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le ossa rinvenute nell'auto disaranno analizzate con ila scansione nucleare. Secondo l'avvocato della famiglia della giovane madre uccisa lo scorso anno, non sembrano esserci però dubbi: il colpevole sarebbe il trentenne tunisino Gaaloul, il quale avrebbe occultato lo smartphone che utilizzava in quei giorni

... Darby deve usare tutte le sue abilità per dimostrare che si è trattato di un, contro una ... Jermaine Fowler ( Il principe cerca figlio ), Harris Dickinson ( La ragazza della palude ),...L'di Giulia Tramontano. Le ricerche su internet dell'ex Impagnatiello - guarda LE PAROLE ... È la figlia, 'Ti porto al mare', scriveva la mamma qualche settimana fa. Ora, non sarà più ...Genova . Sarà pronunciata il prossimo 29 settembre la sentenza della Corte d'assise di Genova nei confronti di Alberto Scagni, che il primo maggio dello scorso anno ha ammazzato la sorellacon venti coltellate. Oggi sono stati ascoltati gli ultimi testimoni del processo, i vicini di casa di Alberto che, nei mesi precedenti il delitto in particolare tra marzo e aprile hanno avuto ...

Omicidio Alice Neri, le indagini al microscopio e il cellulare sparito ... ilGiornale.it

Le ossa rinvenute nell'auto di Alice Neri saranno analizzate con il microscopio a scansione nucleare. Secondo l'avvocato della famiglia della giovane madre uccisa lo scorso anno, non sembrano esserci ...Il Comune di Senago si costituirà parte civile nel processo. Come avvocato difensore, tra i tre curricula arrivati, è stato scelto quello di Antonio Ingroia: «È un'iniziativa meritevole» ...