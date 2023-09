Olivia Rodrigo pubblica il nuovo disco GUTS

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023)il suo atteso secondo album in studio,e si esibirà alla cerimonia dei VMAs 2023 La vincitrice di 3 Grammy Awards e nuova regina della musica mondiale,il suo atteso secondo album in studio,. L’album è stato anticipato da vampire, brano che ha debuttato direttamente alla #1 della classifica globale di Spotify e ora dalsingolo get him back!. Per celebrare l’uscita delalbum,ha condiviso una performance live della traccia d’apertura del, all-american bitch. I collaboratori del, premiato dal New York Times Prodotto dal fedele collaboratore Daniel Nigro e ...