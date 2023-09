Olivetti cede i registratori di cassa La triste agonia di un' ex eccellenza

(Di venerdì 8 settembre 2023) C'è il linguaggio burocratico, freddo e asettico, che parla di "un ulteriore step del piano strategico che mira a focalizzare le attività del Gruppo sulle componenti 'core' per massimizzare i risultati operativi". E poi c'è il fatto in sé, cioè cheil business deidia Buffetti. Una storia davveroperché mette forse definitivamente la parola fine su un'idea di impresa diversa, sostenibile non tanto dal punto di vista ambientale, ma soprattutto sociale. Era l'azienda di Adriano, che teorizzava un rapporto decoroso tra gli stipendi dei top manager e quello degli operai. Segui su affaritaliani.it

