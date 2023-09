Olanda | Dumfries | «Mi sono sentito bene da terzino destro»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Denzeldell’e dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Nos al termine del match contro la Grecia Denzeldell’e dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Nos al termine del match contro la Grecia. PAROLE – «Penso che si sia visto che possiamo giocarecol 4-3-3, ma spetta al ct decidere se giocare o meno in questo modo. Mida, siamo riusciti a imporre il nostro gioco all’avversario e questo ci dà grande fiducia. Non ho fatto due, ma tre assist (ride, ndr). La palla del terzo gol è andata a Weghorst come volevo, ma – ammette – è stata più fortuna che bravura».

Denzel, terzino dell'e dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Nos al termine del match contro la Grecia Denzel, terzino dell'e dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Nos al ...Commenta per primo Denzel, esterno destro dell'Inter e dell', ha commentato così ai microfoni di NOS il 3 - 0 contro la Grecia: 'Penso che si sia visto che possiamo giocare bene col 4 - 3 - 3, ma spetta al ct ...Commenta per primo Una conferma dietro l'altra, dopo l'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'Inter . Denzelè stato uno dei grandi protagonisti anche del successo dell'di Koeman contro la Grecia in un match di qualificazione al prossimo Europeo, contribuendo con entrambi gli assist per i gol ...

Olanda, Dumfries: "Mi sono sentito bene nel 4-3-3". Poi scherza sui tre assist Fcinternews.it

Inter, Denzel Dumfries e’ stato impiegato in un ruolo per lui inedito con la maglia dell’Olanda contro la Grecia. Le sue parole di apprezzamento. Tre assist e un nuovo ruolo. E’ stata una serata di ...Protagonista in Serie A con la sua Inter, prezioso uomo assist con l’Olanda. Non smette di sorprendere l’inizio della stagione calcistica 2023-2024 di Denzel Dumfries. Dopo essersi ritagliato uno spaz ...