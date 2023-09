Okaka a CM | 'Più di 50 proposte | ho già il posto per dormire a Genova Su Pirlo e la Turchia'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una pausa, prima di partire per una nuova avventura. Stefanoha scelto di prendersi del tempo, di riflettere, dopo oltre cento gol in...

... ma che prima chiudere la trattativa, la dirigenza blucerchiata voglia vedere se riesce a portare a Bogliasco una punta 'di peso', come avrebbe potuto essere uno fra Stefano, Felipe Caicedo, ...Oltre ai profili già citativolte, come ad esempio Galabinov o Stefano, da qualche giorno trapelano da Corte Lambruschini i nomi di Felipe Caicedo , ex Lazio reduce dall'esperienza all'Abha ...... Stefanoche sembra interessare anche ai blucerchiati. Da Aurelio a Luigi: Quaglia di nuovo ... Se Fabio dovesse scegliere di provare l'esperienza Bari si ritroverebbe noncon papà Aurelio ma ...