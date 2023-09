Nuoto | Calligaris attraversa Stretto a 50 anni da record del mondo

... un passato nelle giovanili delprima dei successi nel pentathlon. La data della traversata non è casuale, segna esattamente 50 anni dal 9 settembre del 1973 quando Novellascrisse ...Si è allenata nel mare di Ischia alternando un giorno die uno di riposo. Respiravo ogni 3'', ... Novellae le tre medaglie olimpiche conquistate a Monaco nel 1972 L'Italia cantava ...Splash. Torna in acqua, anzi in mare. Per festeggiare il suo oro e record del mondo di 50 anni fa. Il primo neldell'Italia. Per dire: la notizia apparve sul tabellone luminoso dell'Olimpico durante il derby Roma - Lazio di Coppa Italia e gli 85.000 spettatori si alzarono in piedi per un'ovazione. Era una ...

Novella Calligaris: «A nuoto attraverso lo Stretto di Messina: a 68 anni festeggio il mio record» Corriere della Sera

MESSINA – Il 9 settembre di 50 anni fa Novella Calligaris registrò il record mondiale negli 800 stile libero. Per festeggiare questo anniversario la campionessa italiana ha scelto lo Stretto di Messin ...Appuntamento alla manifestazione non agonistica 'Annulliamo le Distanze'.MESSINA (ITALPRESS) - Cinquant'anni fa ha stabilito il primo record ...