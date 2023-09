Nuoto | Calligaris attraversa Stretto a 50 anni da record del mondo

... un passato nelle giovanili delprima dei successi nel pentathlon. La data della traversata non è casuale, segna esattamente 50 anni dal 9 settembre del 1973 quando Novellascrisse ...Si è allenata nel mare di Ischia alternando un giorno die uno di riposo. Respiravo ogni 3'', ... Novellae le tre medaglie olimpiche conquistate a Monaco nel 1972 L'Italia cantava ...Splash. Torna in acqua, anzi in mare. Per festeggiare il suo oro e record del mondo di 50 anni fa. Il primo neldell'Italia. Per dire: la notizia apparve sul tabellone luminoso dell'Olimpico durante il derby Roma - Lazio di Coppa Italia e gli 85.000 spettatori si alzarono in piedi per un'ovazione. Era una ...

MESSINA. Il progetto “Annulliamo le Distanze” prevede domani, sabato 9, una traversata non agonistica a nuoto dello Stretto di Messina, organizzata per la celebrazione dei 75 anni dell’Associazione Na ...MESSINA – Il 9 settembre di 50 anni fa Novella Calligaris registrò il record mondiale negli 800 stile libero. Per festeggiare questo anniversario la campionessa italiana ha scelto lo Stretto di ...