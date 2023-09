Nuoro | autotrasportatore ucciso a colpi d’arma da fuoco

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) –nella notte ad'arma dauna Fonni, in provincia di. Da prime informazioni frammentarie l'uomo sarebbe statodavanti alla sua abitazione. Sul posto ci sono gli agenti del commissariato di Fonni e della Questura di. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Ucciso nella notte a colpi d'arma da fuoco una Fonni, in provincia di. Da prime informazioni frammentarie l'uomo sarebbe stato ucciso davanti alla sua abitazione. Sul posto ci sono gli agenti del commissariato di Fonni e ...A Fonni, in provincia di, è stato ucciso in un agguato Giovanni Mureddu, undi 49 anni. Intorno alle 23, la vittima è stata freddata a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione. Sul posto sono ...Sull'omicidio indagano gli uomini dell Squadra mobile die del commissariato di Fonni. Gli investigatori stanno interrogando diverse persone vicine all'ma soprattutto stanno ...

Agguato nel Nuorese, ucciso un autotrasportatore a Fonni Sky Tg24

Omicidio questa notte a Fonni , nel Nuorese. La vittima è Giovanni Mureddu autotrasportatore di 49 anni. Dalle prime informazioni l'uomo è ...(Adnkronos) – Ucciso nella notte a colpi d’arma da fuoco un autotrasportatore a Fonni, in provincia di Nuoro. Da prime informazioni frammentarie l’uomo sarebbe stato ucciso davanti alla sua abitazione ...