Numero chiuso a medicina | Santangelo | abolizione va accompagnata da potenziamento infrastrutturale università

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Caserta. «L’accesso alle facoltà sanitarie deve essere libero, ma deve anche essere accompagnato da un’azione didella retese davvero vogliamo che i nostri giovani medici siano competitivi con i colleghi dell’Europa. Come ha detto con chiarezza il nostro capogruppo Tommaso Pellegrino come Regione Campania siamo pronti a raccogliere la sfida e a guidare questo processo con il presidente De Luca. Eliminare ilsignifica passare da quindicimila e sessantamila iscritti alle facoltà mediche, questo vuol dire dover mettere nelle condizioni i nostri studenti di poter frequentare i corsi attraverso strutture adeguate. La frequenza resta l’unica condizione per fare in modo che i futuri medici possano competere con i colleghi europei. Accanto a questo occorre intraprendere anche una ...