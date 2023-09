Nordcorea | Kim Jong Un supervisiona lancio del ‘sottomarino da attacco nucleare’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023) Pyongyang, 8 set. (Adnkronos/Dpa) – Il leaderno KimUn hato ildi un “sottomarino tattico danucleare”. Lo hanno riferito i media della Corea del Nord, aggiungendo che il test ha avuto luogo mercoledì e rappresenta “l’inizio di un nuovo capitolo per il rafforzamento della forza navale”.L’agenzia ufficiale di stampa centrale coreana (Kcna) ha sottolineato che il sottomarino ‘rafforzerebbe ulteriormente la deterrenza nucleare dello Stato sia in termini di qualità che di quantità ed è un passo da gigante per la pace e la sicurezza regionale e globale”. Il mezzo militare “effettuerà la sua missione di combattimento come uno dei principali mezzi offensivi sottomarini della forza navale” della Corea del Nord, ha aggiunto la Kcna.Armare la marina con armi nucleari ...