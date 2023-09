Noemi incanta piazza Vecchia | al suo concerto tante emozioni e magia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Bergamo. Quandoarriva insi crea in un attimo un’atmosfera magnetica, un misto di intimità e sensualità e, qualora ce ne fosse bisogno, arriva anche la scienza a confermarlo. Più di un accademico infatti ha studiato la sua voce arrivando ad affermare che “siamo pronti a seguireovunque la sua voce ci voglia condurre”. Quello con l’interprete romana scoperta da X-Factor doveva essere il primo di due incontri intitolati Musica e Parole e proposto da Radio Number One in occasione del Landscape Festival; questa sera infatti era atteso anche Roberto Vecchioni che però, purtroppo, ha contratto il Covid determinando l’annullamento della serata. Per fortuna il cantautore ha dichiarato sui social di stare “benone”! Il format dell’incontro, ideato da FMedia, è molto azzeccato: sul palco ci sono due ...