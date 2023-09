No! Questo non è un tweet del ministro della Difesa Guido Crosetto

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) Circola unattribuito alche indigna gli utenti sui social. Il suo contenuto viene diffuso via testo e tramite screenshot, chiedendo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni le dimissioni dell’esponente del Governo e del suo partito, Fratelli d’Italia. C’è un problema: gli utenti non si rendono conto che si tratta dell’account parodia del. Per chi ha fretta L’account Twitter ha la spunta blu a pagamento, non quella silver che indica le istituzioni. Il reale account delha la spunta silver. L’account Twitter ha un nome lunghissimo che trae in inganno gli utenti a causa di un difetto dell’applicazione mobile, la quale nasconde ...