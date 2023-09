No alla trasformazione dei centri di riabilitazione in RSA | sarà sciopero nella provincia di Salerno

(Di venerdì 8 settembre 2023) Unonon per ottenere qualcosa ma per difenderla. È quello che stanno preparando i sindacati deididella ASL. Le ragioni le hanno spiegate in una lettera i ...

...il dirittocura dei nostri malati. Non vogliamo essere costretti a tentare di riconquistare la nostra dignità dopo che ce l'hanno tolta, vogliamo che non ci sia tolta". Ladei ......sta lavorandostesura di un regolamento, basato su un'assunzione di responsabilità degli stessi residenti per garantirne una corretta manutenzione e gestione. Dopo aver chiesto la...A cui è seguita una '' che 'non ci fa più sentire a casa né ci consente di percorrere ... ma anche in rispetto ai principi e ai valori che sonobase del nostro impegno politico. È il ...

No alla trasformazione dei centri di riabilitazione in RSA: sarà ... Gazzetta di Salerno

Il tema è stato al centro della prima giornata degli Stati Generali 2023 dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ...La produzione lorda vendibile di formaggio stagionato alla consegna franco punto vendita ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro. Il casaro è il vero "artista" nella produzione dei formaggi. Si occupa di ...