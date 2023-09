Nigeria | seminarista bruciato vivo | “Volevano rapire il parroco”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il 25enne Nàaman Danlami non è riuscito a sfuggire alle fiamme della parrocchia data a fuoco Unè mortoquando alcuni banditi hanno attaccato e distrutto la parrocchia di St. Raphael a Fadan Kamantan, nella diocesi di Kafanchan, nello Stato di Kaduna, nel nord della. Lo riferisce Fides spiegando che i banditi hanno preso di mira la casa parrocchiale ieri notte, dandole fuoco. Mentre alcuni sacerdoti sono riusciti a scappare, Nàaman Danlami, 25 anni, che prestava servizio comepresso la chiesa, non è riuscito a sfuggire alle fiamme. A Kaduna sempre ieri è stato rapito un altro, Ezequiel Nuhu. “Gli aggressori miravano ail” dichiara in un colloquio telefonico con ‘Aiuto alla ...

