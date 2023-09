Nigeria | seminarista bruciato vivo | “Volevano rapire il parroco”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Unè mortoquando alcuni banditi hanno attaccato e distrutto la parrocchia di St. Raphael a Fadan Kamantan, nella diocesi di Kafanchan, nello Stato di Kaduna, nel nord della. Lo riferisce Fides spiegando che i banditi hanno preso di mira la casa parrocchiale ieri notte, dandole fuoco. Mentre alcuni sacerdoti sono riusciti a scappare, Nàaman Danlami, 25 anni, che prestava servizio comepresso la chiesa, non è riuscito a sfuggire alle fiamme. A Kaduna sempre ieri è stato rapito un altro, Ezequiel Nuhu. "Gli aggressori miravano ail" dichiara in un colloquio telefonico con 'Aiuto alla Chiesa che Soffre' il vescovo di Kafanchan, monsignor Julius Kundi. "Quando non sono ...