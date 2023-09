Niente di nuovo sul fronte orientale | dopo un anno e mezzo | l’invasione russa dell’Ucraina è diventata una guerra di logoramento

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il 24 febbraio 2022 il mondo è rimasto sconvolto dialda parte della Russia. Il conflitto ha trascinato la sicurezza globale in un pericoloso terreno inesplorato, aumentando il timore che lo scontro potesse allargarsi o precipitare ulteriormente. Alla base di queste insicurezze, il fatto che questa, figlia della situazione venutasi a creare nel 2014 con l’inizio del conflitto in Donbass e l’annessione della Crimea da parte della Russia, è iniziata senza un preciso casus belli e con l’aggressore, Mosca, che non ha mai chiarito fino in fondo i suoi obiettivi, per quanto possiamo in parte supporli, e quindi a quale costo o adi quale obiettivo sia pronta a fermarsi: demilitarizzare e denazificare, le due parole usate nel lanciare quella che ancora oggi è ...