(Di venerdì 8 settembre 2023) Non sono più "i soliti Lions".vince 21 - 20 in rimonta a Kansas City e rovina la festa ai campioni in carica la notte che apre la stagione Nfl 2023 - 24. I Lions, che non vincono una partita ...

Joe Burrow, il fenomenale quarterback dei Cincinnati Bengals, primi rivali proprio dei Chiefs in Conference, diventa il giocatore più pagato ogni epoca in. Parliamo di 55 milioni di dollari di ...I Washington Commanders provano ad essere lasperando di strappare un sorriso ai nuovi ... The annual Super Bowl is the Championship game of thebetween the AFC Champion and the NFC ......49ers che hanno recuperato il baby quarterback Purdy (che si candida per essere una... Com'è ormai noto la piattaforma UsaGame Pass che consente di vedere ogni partita e ha contenuti 24 ...

Nfl, sorpresa al via: Detroit sbanca casa Chiefs. Burrow, rinnovo da record La Gazzetta dello Sport

Oficialmente comenzó la temporada 2023/14 de la NFL con una tremenda sorpresa, Detroit Lions derrotó a Kansas City Chiefs en Arrowhead ¡SORPRESIVA victoria en la NFL! Pues los Detroit Lions le abolla ...La liga realizó una convivencia para que los aficionados pudieran disfrutar del juego inaugural de la temporada ...