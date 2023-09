(Di venerdì 8 settembre 2023) Le parole diJr. dopo il trasferimento in Arabiata sulla sua esperienza al PSG. Tutti i dettagli, dopo il trasferimento in Arabiata, ha parlato del PSG dal ritironazionale brasiliana. PAROLE – «Visti i grandi nomi che ormai compongono la, è possibile che attualmente sia anche1. La palla è rotonda e il calcio è ovunque. Anche qui gli allenamenti sono intensi e io voglio vincere titoli, voglio farlo con l’Al Hilal».

... un altro fuoriclasse assoluto comee persino un ct campione d'Europa come Roberto Mancini, ... escluso dall'ultima partita di campionatol'Arsenal e protagonista di un vivace botta e ......fa il centrale di una difesa centrale a 2 e mai si sognerebbero di metter fuori uno trae ... Offrendoti di avere superiorità numerica, laddove, mandandoli all'unouno, saltan l'uomo a ...Domani e' il giorno del debutto con i Green Falconsla Costa Rica,mentre stasera alle 23 ... E si attende il debutto di. Pero' tra i big c'e' anche chi ha resistito alla tentazione: ...

Neymar contro il PSG: «La Saudi League è meglio della Ligue 1» Calcio News 24

Le parole di Neymar Jr. dopo il trasferimento in Arabia Saudita sulla sua esperienza al PSG. Tutti i dettagli Neymar, dopo il trasferimento in Arabia ...Parole forti, pesanti e che fanno riflettere quelle di Neymar Jr, che durante il ritiro con il suo Brasile ha parlato in conferenza stampa. La stella dell’Al Hilal ha spiegato i motivi dell’addio al s ...