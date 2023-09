Nessuna intenzione Cosa filtra dopo il faccia a faccia Crosetto-Vannacci

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il Ministro della Difesa Guido, «ai sensi dell'art. 735 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, su richiesta dell'interessato», ha ricevuto a rapporto il Generale di Divisione Roberto«per motivi di ‘carattere privato'». Reazione? Riserbo assoluto sui contenuti dell'incontro con: il generalesi è trincerato dietro poche paroleessere stato 'a rapporto' dal responsabile della Difesa. «Diho discusso con il ministro? Non ho assolutamentedi riferire gli argomenti trattati», si limita a dire all'Adnkronos l'alto ufficiale protagonista di infuocate polemiche nelle scorse settimane in seguito alla pubblicazione del suo libro «Il mondo al contrario». «Penso che tutto quello che ci sia da sapere sia ...

...3% Aumento di organico pari o inferiore al 10% 41,6% 38,3%variazione 33,8% 33,3% Riduzione ...Questa domanda è quella che misura meglio la forza con cui le imprese partecipanti hanno...... per farne una unica, che è come non averne'. ' In entrambi i casi, tutte le decisioni e la ... Soprattutto - conclude Ferrari - non ha alcunadi risolvere la sua crisi sociale sempre ...... a cui non ha fatto seguitosmentita dell'ex Ct. Valori che sembravano smarriti quando Mancini rassicurava uno stretto collaboratore del presidente sulla suadi rimanere alla guida ...

Il Signore degli anelli, Ian McKellen smentisce i rumor: "Non ho ... Movieplayer

Appena 16enne, Yamal è stato convocato dalla Spagna. Risultato, goal all'esordio e doppio record di precocità.Le Rondinelle cercano di attingere ancora al bacino giallorosso, tra elementi di proprietà ed ex svincolati Il Brescia non ha nessuna intenzione di mollare la presa per Marcin Listkowski. Il polacco c ...