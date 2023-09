Nazionale Azzurri al Granillo di Reggio | la Lucarelli rincara la dose | Ho chiesto le carte e sono spariti

(Di venerdì 8 settembre 2023) "Il signor Arena mi ha promesso ieri pomeriggio di inviarmi tutta la documentazione. Gli ho garantito che l’avrei pubblicata sui miei canali così da fugare ogni dubbio. Non solo è sparito, ma due ore dopo ha annunciato alla stampa che mi ha querelata". Così Selvaggia, dopo la polemica sull’evento organizzato presso lo stadio diCalabria dall’organizzazione no profit “...

Presentata oggi a palazzo Zanca la traversata a nuoto dello Stretto di Messina organizzata per celebrare i 75 anni dell'AssociazioneAtleti Olimpici ed'Italia . Il progetto "Annulliamo le Distanze" prevede domani, sabato 9, una traversata non agonistica a nuoto dello Stretto di Messina, organizzata per la ...... in virtu' delle 56 presenze totali con gli, piu' di chiunque altro: Ventanni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano dellaera proprio un ...Dopo il promo con protagonista lafemminile ( QUI ), è da oggi online anche il video che vede glidi Ferdinando De Giorgi posare con la maglia raffigurante la Venere scelta dal ...

Selvaggia Lucarelli contro l'associazione Nazionale Azzurri: dubbi e risposte mancanti Corriere dello Sport

Firenze, 8 set. – (Adnkronos) – Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini saltano per infortunio le gare che la Nazionale giocherà contro Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024. I d ...Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Il presidente, il mio amato Silvio, ha sempre sostenuto che voi siete la forza propulsiva del nostro movimento, l’ossatura che lo sostiene, la linfa vitale che lo rende at ...