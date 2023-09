Napoli | Kvaratskhelia rinnova? Ecco la risposta del club

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tra i protagonisti della magica stagione delc’è sicuramente Khvicha. Il georgiano, arrivato da sconosciuto è salito subito sul gradino più alto d’Italia regalando al popolo napoletano il terzo scudetto. Il numero 77 ha conquistato proprio tutti e nella settimana in cui è stato inserito tra i migliori 30 giocatori del Mondo, si sono intensificate le voci sul possibile rinnovo dicon il, arriva la smentita: “Rinnovo Kvara? Tutte cazzate” Dopo una sessione di mercato dove il nome del georgiano e del suo compagno di reparto Osimhen sono stati quelli più gettonati, per i partenopei è necessario blindarli a tutti i costi. In attesa di rivedere il vero Kvara anche con Garcia sulla panchina azzurra, ilha per il momento smentito tutte ...