Napoli | i conti alla luce dell’ultimo mercato | “Sessantina di milioni di ricavi da plusvalenze”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il calcioestivo è ufficialmente terminato e Alessandro Giudice, giornalista del Corriere dello Sport, ha pubblicato un articolo relativo aidel. Ecco cosa è saltato fuori e com’è la situazione della società guidata da Aurelio De Laurentiis. Bilanci estivi “Ildelcampione d’Italia non prevede azzardi, come L'articolo

... dove Lubo farà icon le sue bugie ma anche con scomode verità ai danni della popolazione ... Un autore che ha saputo fondere l'amore per la sua città,, la tradizione della letteratura e del ...Sarà lo stesso che poi a, guardando il cadavere esanime del povero Ceccarelli, dopo tante ... in questo paese che in realtà icon il Fascismo non li ha mai voluti fare , si è accontentato (...Anziché in linea costante ogni anno, ilammortizza già il primo anno metà del cartellino quindi il valore netto contabile del coreano si era ridotto già a 9,5 milioni. Complessivamente, il ...

Tutti i conti del Napoli: bilancio ok con le cessioni di Kim e Lozano Corriere dello Sport

Il trasferimento del difensore al Bayern attraverso la clausola e la cessione del messicano al Psv hanno riportato il bilancio in utile. Plusvalenze totali da 60 milioni ...Il nuotatore Federico Burdisso racconta gli ostacoli per passare dalla vasca alle acque libere: ecco i consiglio per chi vuole provare il nuoto in mare o lago ...