Napoli | fiocco rosa per Rudi Garcia | è nata Sofia Gli auguri di De Laurentiis | “Evviva”

(Di venerdì 8 settembre 2023)in casa. L’allenatore delè diventato papà per la quarta volta, la prima con la compagna Francesca Brienza, che ha dato alla luce la piccola. A comunicare la lieta notizia è stato il presidente del club campione d’Italia, Aurelio De Lautentiis, che su X ha fatto glia tutta la famiglia di: “Aurelio Dee tutto ilgioiscono per la nascita di, figlia die della compagna Francesca.!”. Aurelio Dee tutto ilgioiscono per la nascita di, figlia di...

Che gioia in casa Garcia per l'allenatore azzurro e per la sua compagna Francesca Brienza che ha appena partorito.rosa dunque e una gioia incommensurabile per il neo tecnico dela cui vanno tutti i più sentiti auguri della Redazione di 100x100Napoli. Comments comments- E' nata la figlia di Rudi Garcia e Francesca Brienza :rosa in casaper l'attesa che è ormai finita. All'allenatore e la collega vanno gli auguri di tutta la redazione di CalcioNapoli24. Solo una settimana fa arriva la commovente lettera di ......noto in Italia che fa il produttore cinematografico Non facciamo nomi Il presidente del. ... Ha un grembiule con unazzurro e un grande zaino, che è una parte fondamentale della maschera. ...

Napoli, fiocco rosa per Garcia: è nata la figlia con Francesca Brienza Corriere dello Sport

Napoli - E' nata la figlia di Rudi Garcia e Francesca Brienza: fiocco rosa in casa Napoli per l'attesa che è ormai finita. All'allenatore e la collega vanno gli auguri di tutta la redazione di CalcioN ...Rudi Garcia e la compagna Francesca Brienza sono diventati genitori della loro prima bambina: Sofia. La piccola è nata oggi, venerdì 8 settembre, e l'allenatore del Napoli, ...