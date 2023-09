Napoli | altre trenta scosse di terremoto ai Campi Flegrei

(Di venerdì 8 settembre 2023) Non è ancora finita, la terra continua a tremare. Dopo ledidi ieri, di magnitudo 3.8 della scala Richter, a, soprattutto nell’Area Flegrea, anche nella notte si sono registrati nuovi sismi. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registratoditra la serata di ieri e la notte appena trascorsa, tutte al confine tra il capoluogo campano e Pozzuoli. Ieri, l’evento più pericoloso è stato avvertito anche in gran parte della città principale campana. La prima scossa di oggi, a, invece, è stata registrata alle 00.17, a una profondità di 2.1 km. Lesono avvenute alle 1.04 (a 1 km), alle 1.10 (a 0.5 km) e alle 5.45 (a una profondità stimata di 0.9 km); per questi ...

sia alla scossa di terremoto che ha colpitoieri, con l'epicentro nella zona della Solfatara.

21.00 Scossa di 3.8 a Napoli e Campi flegrei Momenti di paura a Napoli e provincia dove è stata avvertita una scossa di terremoto. L'epicentro nella zona dei Campi Flegrei al confine tra i comuni di ...