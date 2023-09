Naomi Campbell inaugura con stile la NYFW E dà il via alla serie di outfit in puro American Style da studiare per la prossima stagione

(Di venerdì 8 settembre 2023) Iniziano le sfilate di settembre, e ad aprire le danze è come di consueto la New York Fashion Week. In scena le collezioni Primavera-Estate 2024, in calendario dall’8 al 13 settembre 2023. E a catturare l’attenzione del pubblico in passerella sono, come sempre, i look e gliproposti dai designer. Un nuovo inizio per Victoria’s Secret: “The Tour” apre la New York Fashion Week X ...

sfila per PrettyLittleThing xRegina incontrastata delle passerelle Per la Venere Nera il tempo sembra non passare mai. In 'carriera' da quasi 40 anni (ha iniziato ...Con lei in passerella c'erano infatti top model come Adriana Lima e. Ma a rubare la scena, con il suo abito che non lasciava spazio all'immaginazione, ci ha pensato la figlia di ...Vi troviamo l'attrice Angela Bassett , l'autrice Margot Lee Shetterly , la poetessa Amanda Gorman , la supermodella, il regista Jeymes Samuel , l'attore Idris Elba , Sua Maestà ...

Naomi Campbell diventa stilista: com'è stato il debutto con Pretty Little Thing Vanity Fair Italia

Si accendono le luci sul calendario delle fashion week. A dare il via alle sfilate è New York, che ospita da oggi al 13 settembre, 71 sfilate di brand, stilisti emergenti, presentazioni ...All'evento a New York per il rilancio del marchio americano di lingerie, al fianco dei volti storici, arrivano le due it girl del momento ...