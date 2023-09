Myrta Merlino e Bianca Berlinguer “esigenti e pignole”? Il rumor infuoca i social

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 8 settembre 2023)sono i nuovi volti femminili su cui Mediaset punterà a partire dalla stagione televisiva 2023-2024. Un debutto importante per entrambe che, secondo diverse indiscrezioni, avrebbero dato prova dei loro ritmi di lavoro estenuanti. Ecco cosa è trapelato. La nuova stagione televisiva di Mediaset è ripartita all’insegna di. Le conduttrici e giornaliste sono le due new entry di Cologno Monzese più attese dal pubblico italiano, dopo il rispettivo passato a La7 e in Rai. Se la prima ha preso il posto di Barbara d’Urso al timone di Pomeriggio Cinque, a partire dal 4 settembre, la seconda ha portato in prima serata su Rete4 È Sempre Carta, un programma basato su Carta ...