Musk e il no a Starlink in Crimea | è giusto che un miliardario influisca sul destino della guerra?

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le rivelazioni nella nuova biografia: «Disattivò la connessione con i suoi satelliti ai droni sottomarini che stavano per colpire le navi russe». Podolyak: «Un gesto malvagio che ha causato morti». Lui si giustifica dicendo di non aver disattivato nulla

Non consentendo ai droni ucraini di distruggere parte della flotta militare russa tramite l'interferenza di, Elonha permesso a questa flotta di lanciare missili Kalibr contro le città ...Dietro a questo proprioche ha ordinato agli ingegneri didi interrompere il servizio nell'area dell'attacco. Il motivo La preoccupazione che Vladimir Putin avrebbe risposto con armi ...Brown Jr., capo dell'Aeronautica Militare e a breve nuovo capo di stato maggiore congiunto degli Stati Uniti Della stessa categoria MONDO Ucraina,chiarisce: "Non ho mai spento, ma non ...

Elon Musk spense i suoi satelliti Starlink “per sventare un attacco ucraino ai russi ed evitare una mini Pear… la Repubblica

È allora che Elon Musk decide di dare il suo aiuto: l'uomo più ricco del mondo, che secondo «Forbes» vale 253,5 miliardi di dollari, fornisce al Paese i terminali Starlink. Con essi, gli ucraini ..."A volte un errore è molto più di un semplice errore. Non consentendo ai droni ucraini di distruggere parte della flotta militare russa tramite l'interferenza di Starlink, Elon Musk ha permesso a ...