Muccioli | “Bene i provvedimenti del governo sui giovani Rieducare è compito di tutti”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Andrea, figlio di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, in un’intervista a Il Giornale elogia idelin materia di criminalitàle e insiste sulla necessità di una rieducazione dei minori .” E’ inevitabile che lo Stato si attrezzi per fronteggiare le baby gang che spadroneggiano ovunque -dice- anche a Rimini, la mia città, e le organizzazioni criminali composte dassimi. È inevitabile vuol dire che non è né giusto né sbagliato, è semplicemente necessario perché la comunità non può rimanere inerme davanti alla violenza e alla sopraffazione”. “Siamo davanti a una realtà preoccupante,-aggiunge- anzi un’emergenza che va affrontata in due modi: sanzione e rieducazione”.: “Sono con il ...

Muccioli: "Bene i provvedimenti del governo sui giovani. Rieducare ... Secolo d'Italia

Il figlio di Vincenzo, fondatore di San Patrignano: "Interessante è la novità dei lavori socialmente utili. Ma non basta sanzionare" ...