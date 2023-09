MTV VMAs 2023 | svelata la conduttrice e la lista dei performer

(Di venerdì 8 settembre 2023) Martedì 12 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV andranno in onda i, l’evento più atteso dagli amanti della musica pop. In Italia lo show sarà trasmesso sui canali Sky di MTV e MTV Music e in streaming su NOW ed avrà numerose repliche. A condurre la manifestazione sarà per il secondo anno consecutivo Nicki Minaj, che ha anche annunciato l’arrivo di un nuovo album. Nicki Minaj will host the #for a second year in a row. pic.twitter.com/2JTBMB7VpV — Pop Crave (@PopCrave) September 8,MTV: ladegli ospiti e ladeiOltre Nicki Minaj saliranno sul palco altri ospiti per annunciare i vincitori degli awards e introdurre gli artisti che si esibiranno. Numerosi sono già stati ...

Olivia Rodrigo performer agli2023 Ci sarà anche Olivia Rodrigo sul palco del Prudential Center del New Jersey in qualità di performer della serata . Tra gli artisti attesi sul palco anche Grande attesa per il ritorno dei Måneskin , freschi del nuovo singolo Honey (Are You Coming) . Damiano , Victoria , Doja Cat ha inoltre appena annunciato che si esibirà agliVideo Music Awards2023 in diretta dal New Jersey's Prudencial Center nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle

