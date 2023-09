Motomondiale | Gp San Marino Bagnaia in pista | Pirro più veloce

Il pilota Ducati ha chiuso ventesimo la prima sessione di libere MISANO ADRIATICO - La Ducati del collaudatore Michele Pirro, con il tempo di 1'31"909, piuttosto a sorpresa, ha chiuso in testa le FP1 ...Il collaudatore della Ducati Michele Pirro è il più veloce nella prima sessione di prove lbere del gran premio diMarino, in programma domenica sul circuito di Misano. Secondo tempo per Luca Marini, terzo Jorge Martin. Per Francesco Bagnaia 20/o posto, con un distacco di quasi 7 decimi dal leader Pirro. Il ...A casa sua, a due passi da Misano e alla vigilia del Gran Premio diMarino e della Riviera di ...quattro chiacchiere tra amici con Valentino Rossi che ha detto la sua su tanti temi del...

