(Di venerdì 8 settembre 2023) Siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di, intitolato a Marco Simoncelli, andremo a vivere una tre-giorni di estrema importanza per quanto riguarda l’intero campionato, con due gare che metteranno in palio punti davvero pesanti. La tappa romagnola è sempre cerchiata con il pennarello rosso sul calendario. Non solo perchè si corre in una delle “culle” delle due ruote, quanto perchè siamo ai nastri di partenza della fase più calda della stagione. Dopo questo appuntamento, infatti, scatterà il tour-de-force extra-europeo con Gran Premio di India, Giappone, Indonesia, Australia, Thailandia, Malesia e Qatar uno dietro l’altro. Un filotto di gare davvero estenuante tra settembre, ottobre e novembre, prima del gran finale di ...

Sprint sabato alle 15, domenica GP alle 14 Il ricco weekend di Misanogiovedì con la conferenza stampa dei piloti dialle 17 . Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di ...Per semplificare l'arrivo e il deflusso del pubblico dal Misano World Circuit in occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini anche quest'anno è stato messo a punto un ...Decisamente più sorridente la domenica di Montmeló per per il Team Gresiniche nella gara casalinga di Alex Marquez piazza lo spagnolo in sesta posizione e trova anche ... chedalla ...

MotoGP, scatta il weekend di Misano. Un acciaccato Bagnaia misura la sua condizione OA Sport

Siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato ...Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Misano (anche live TV8), SBK, WEC, WRC, IndyCar , In arrivo un fine settimana imperdibile per le due ruote su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 7 a domenica 10 se ...