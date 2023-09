MotoGP oggi | GP Misano 2023 | orari prove libere 8 settembre | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023), venerdì 8, primo giorno didel GP di San Marino, dodicesimo round del Motomondiale. Sulla pista di, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista molto fisica in cui sarà importante trovare il giusto compromesso tra zone di grande accelerazione e quelle più lente. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 10.45 E DALLE 15.00 Fari puntati su Francesco Bagnaia in. Il piemontese, campione del mondo in carica e leader del Mondiale, è reduce dalla spaventoso incidente di Barcellona (Spagna) dove ha rischiato davvero grosso. Un highside terribile, con investimento annesso che fortunatamente non ha avuto ...