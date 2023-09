MotoGP | Marco Bezzecchi dolorante alla mano | “Mi aspettavo di soffrire un po’ meno | domani dovrò gestirmi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nonostante un forte dolore, in seguitocaduta in partenza di Barcellona,stringe i denti e chiude il venerdì di Misano Adriatico con il miglior tempo assoluto e con il nuovo record della pista romagnola. Bez ha fermato il cronometro in 1’30?846 con la Ducati del Team Mooney VR46, precedendo di un decimo l’Aprilia di un ispirato Maverick Viñales e lanciando segnali importanti alsul giro secco in vista della qualifica per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 di. “Di solito Viñales qui è sempre stato una testa di serie, perché è stato velocissimo sia con la Yamaha che con l’Aprilia su questa pista. Anche l’anno scorso ha fatto podio. Per me è stata dura, però per fare il time-attack stringo i denti e lo ...